Вакансии в Польше. Какие вакансии предлагают украинцам

С началом полномасштабной войны в Украине в Польше трудоустроилось уже более 100 тыс. украинцев. И это только официальные цифры. Но где искать себе заработок: по объявлениям? Или все же лучше идти на биржу труда? И можно ли вообще найти себе работу по специальности? И главное – какая при этом будет зарплата? Давайте разбираться вместе!

Алина с мамой приехала в Польшу 2 месяца назад из Николаевской области. Женщин с одним чемоданом в руках Варшава встретила очень гостеприимно. Жилье нашлось быстро. Но дальше стало ясно – без работы здесь никак.

– Мне с трудом было сложно, мама нашла работу быстрее, а я только неделю как работаю, – говорит Алина.

Оплата квартиры, продукты, проезд – на все нужна копейка. Но недели активных поисков работы Алине не давали никакого результата.

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Девушка обращалась и на биржу труда, и в разные социальные центры. Наконец помогли волонтеры. Вакансия нашлась, но незаурядная, а по специальности! И с достаточно приличной зарплатой!

– Я работаю фотографом в польской компании, занимаюсь фотографией и графикой. Компания занимается косметикой. Я для них делаю фотографии и дизайн сайта. Я этого вообще не ожидала и для меня это что-то невероятное, какая-то магия, которая здесь произошла, – добавляет Алина.

Но так везет далеко не всем. Найти работу по специальности в Польше удается немногим украинцам. Поэтому нужно быть готовым сменить привычную профессию на более простую. Вакансий для переселенцев сейчас в Польше много. Предложения в основном в сфере обслуживания или торговли.

– И в ресторанах есть и на строительстве есть. И люди готовы работать вот сейчас и в разных сферах. Ситуация сложная и потому люди переквалифицируются, потому что на что-то нужно жить. Если у человека есть желание – это не проблема научиться, – говорит волонтер София.

Да и конкуренция немалая. Именно в Польшу выехало рекордное количество украинцев, более 2,5 млн.

Наталья с дочерью Анной уже более 6 лет руководят в польском Гданьске рестораном украинской кухни. Говорят, такого количества желающих никогда не видели.

– В день приходят стабильно 2-3 человека, которые хотят работать, трудоустроиться у нас в ресторане. На любую ставку, на любую должность. Просто приходят и говорят – я из Украины, я ищу работу, – говорит Анна.

Чтобы хоть как-то помочь землякам, женщины взяли на работу двух новоприбывших украинок. Хотя коллектив уже был сформирован. Новые работники – это дочь и мама из родного города владельцев ресторана, из Николаева.

Зарплаты предложили такие же, как и опытным работникам. Именно по такому пути сейчас идут и большинство польских работодателей. Чтобы поддержать украинцев, которые убегают от войны, сразу предлагают лучшие выплаты.

— Зарплата варьируется. Может быть от 3,6 до 4-5 тыс. злотых. Зависит от способностей человека лично, – говорит Наталья.

Сумма заработков зависит не только от возможностей, но и от того, в каком городе ищете работу.

Самые большие зарплаты, конечно, в столице, Варшаве, а также во Вроцлаве и Кракове. За аналогичную работу в Лодзи, Познани и Катовицах будут платить меньше.

Но где бы вы ее ни искали, предложенная зарплата – это не предел. Заработки можно увеличить прямо с первых месяцев. Даже вдвое. Старание работника и дополнительные качества работодатель не оставляет без внимания.

– Наши официанты квалифицированы. Они владеют не только польским языком, они должны знать английский. Иногда они отвечают туристам, приезжающим из Германии. Официанты имеют награду, чаевые. Поэтому на выходе у них ставка даже двойная будет, — рассказывает Наталья.

Для поиска более квалифицированной работы необходимо знание польского языка. Об этом, как никто знает Ольга, которая живет в Польше уже 6 лет.

– Да, я начинала со стандартной работы без знания языка. Это гостиница, ресторан. Змывак – это мытье посуды. Это в принципе такие профессии, с которых начинают все, пока они не подучат язык, — говорит Ольга.

Работа трудна, но оплата стабильна и позволяет прожить. К тому же те, кто ее предлагает, идут на встречу своим работникам. Выплачивают деньги не так как в Украине, раз или два раза в месяц, а, например, ежедневно – в конце рабочего дня или еженедельно.

Ольга поменяла почти с десяток работ, пока не нашла то, что действительно нравится.

– Я пошла работать в торговлю. Мне нравится работать в торговле, меня все устраивает, я не собираюсь ничего менять. Я работаю только с гражданами Польши. Культура, порядок, дисциплина – есть чему поучиться, – делится опытом Ольга.

Поучиться придется, если хотите работать по специальности. Но на это нужно время. Поэтому те, кто хочет вернуться домой, в Украину, преимущественно подстраиваются под обстоятельства.

— Все, что касается сферы коммуникации, юристы бухгалтеры, социологи, пиарщики, маркетологи, конечно, у них будут очень большие проблемы по трудоустройству, — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

В Польше по-прежнему дефицит рабочих рук. Алиция работает в рекрутинговом агентстве в Гданьске. Ищет рабочих для разных компаний. Говорит, что для работодателей вообще не важно, украинец он или поляк. Главное – чтобы был хорошим специалистом.

— Для некоторых сфер, например, строительства или клининга, почти не нужно знание языка. Поэтому у украинца такие же шансы получить эту вакансию, как и у поляка. Но если это работа с людьми, административная или в сфере услуг – то у поляка есть больше шансов, потому что он банально владеет языком, который нужен для этой работы, — говорит Алица.

Польские власти тоже не стоят в стороне. И пытаются разным образом поддержать украинских переселенцев. Предлагают бесплатные курсы польского языка. Они сегодня есть чуть ли не в каждом польском городке. А польским работодателям, которые берут на работу украинцев, дают разнообразные льготы.

Но искать работу все же нужно осторожно. Чтобы не попасть на крючок мошенников или не стать заложником неприятной ситуации, как это случилось с Анной, приехавшей из Харькова. Она 8 лет работала в Харькове поваром.

Девушка почти сразу же после приезда нашла работу. Казалось бы, все хорошо. Ресторан в центре города, работодатель не требовал даже стажировки.

— Поначалу все было хорошо, все пытались помочь. Но на самом деле с каждым днем ​​на тебя налагалось все больше обязанностей, больше рабочих часов, дней, — вспоминает Анна. — Хуже всего было, когда дошло до выплаты заработной платы. Говорят – зарплаты сегодня не будет. А когда выплатили, то я не досчиталась 600 с лишним злотых. А это половина стоимости аренды жилья.

Теперь девушке, скорее всего, придется искать справедливость в специальной организации, занимающейся защитой трудовых прав. И тут уж как повезет! Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций эксперты советуют соглашаться только на предложения проверенных работодателей. И не обольщаться на зарплаты намного выше, чем те, что есть в среднем на рынке.

— Четко отсеивать все вакансии, которые предлагают посредники и предлагающие их при условии уплаты им каких-либо денег за трудоустройство. Обязательно нужно заключать письменное соглашение о трудоустройстве, это будет или гражданско-правовое соглашение или трудовой договор, — советует президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Поэтому, чтобы не попасться мошенникам, стоит искать только официальную работу. Об этом говорят и сами поляки. Тогда будете иметь и соцгарантии, и зарплату в полном объеме! Так как права работников в таком случае не нарушают.

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