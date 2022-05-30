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Вакансии в Польше. Какие вакансии предлагают украинцам

Валерия Черненко Журналист Факты недели

С началом полномасштабной войны в Украине в Польше трудоустроилось уже более 100 тыс. украинцев. И это только официальные цифры. Но где искать себе заработок: по объявлениям? Или все же лучше идти на биржу труда? И можно ли вообще найти себе работу по специальности? И главное – какая при этом будет зарплата? Давайте разбираться вместе!

Алина с мамой приехала в Польшу 2 месяца назад из Николаевской области. Женщин с одним чемоданом в руках Варшава встретила очень гостеприимно. Жилье нашлось быстро. Но дальше стало ясно – без работы здесь никак.

– Мне с трудом было сложно, мама нашла работу быстрее, а я только неделю как работаю, – говорит Алина.

Оплата квартиры, продукты, проезд – на все нужна копейка. Но недели активных поисков работы Алине не давали никакого результата.

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Девушка обращалась и на биржу труда, и в разные социальные центры. Наконец помогли волонтеры. Вакансия нашлась, но незаурядная, а по специальности! И с достаточно приличной зарплатой!

– Я работаю фотографом в польской компании, занимаюсь фотографией и графикой. Компания занимается косметикой. Я для них делаю фотографии и дизайн сайта. Я этого вообще не ожидала и для меня это что-то невероятное, какая-то магия, которая здесь произошла, – добавляет Алина.

Но так везет далеко не всем. Найти работу по специальности в Польше удается немногим украинцам. Поэтому нужно быть готовым сменить привычную профессию на более простую. Вакансий для переселенцев сейчас в Польше много. Предложения в основном в сфере обслуживания или торговли.

– И в ресторанах есть и на строительстве есть. И люди готовы работать вот сейчас и в разных сферах. Ситуация сложная и потому люди переквалифицируются, потому что на что-то нужно жить. Если у человека есть желание – это не проблема научиться, – говорит волонтер София.

Да и конкуренция немалая. Именно в Польшу выехало рекордное количество украинцев, более 2,5 млн.

Наталья с дочерью Анной уже более 6 лет руководят в польском Гданьске рестораном украинской кухни. Говорят, такого количества желающих никогда не видели.

– В день приходят стабильно 2-3 человека, которые хотят работать, трудоустроиться у нас в ресторане. На любую ставку, на любую должность. Просто приходят и говорят – я из Украины, я ищу работу, – говорит Анна.

Чтобы хоть как-то помочь землякам, женщины взяли на работу двух новоприбывших украинок. Хотя коллектив уже был сформирован. Новые работники – это дочь и мама из родного города владельцев ресторана, из Николаева.

Зарплаты предложили такие же, как и опытным работникам. Именно по такому пути сейчас идут и большинство польских работодателей. Чтобы поддержать украинцев, которые убегают от войны, сразу предлагают лучшие выплаты.

— Зарплата варьируется. Может быть от 3,6 до 4-5 тыс. злотых. Зависит от способностей человека лично, – говорит Наталья.

Сумма заработков зависит не только от возможностей, но и от того, в каком городе ищете работу.

Самые большие зарплаты, конечно, в столице, Варшаве, а также во Вроцлаве и Кракове. За аналогичную работу в Лодзи, Познани и Катовицах будут платить меньше.

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Но где бы вы ее ни искали, предложенная зарплата – это не предел. Заработки можно увеличить прямо с первых месяцев. Даже вдвое. Старание работника и дополнительные качества работодатель не оставляет без внимания.

– Наши официанты квалифицированы. Они владеют не только польским языком, они должны знать английский. Иногда они отвечают туристам, приезжающим из Германии. Официанты имеют награду, чаевые. Поэтому на выходе у них ставка даже двойная будет, — рассказывает Наталья.

Для поиска более квалифицированной работы необходимо знание польского языка. Об этом, как никто знает Ольга, которая живет в Польше уже 6 лет.

– Да, я начинала со стандартной работы без знания языка. Это гостиница, ресторан. Змывак – это мытье посуды. Это в принципе такие профессии, с которых начинают все, пока они не подучат язык, — говорит Ольга.

Работа трудна, но оплата стабильна и позволяет прожить. К тому же те, кто ее предлагает, идут на встречу своим работникам. Выплачивают деньги не так как в Украине, раз или два раза в месяц, а, например, ежедневно – в конце рабочего дня или еженедельно.

Ольга поменяла почти с десяток работ, пока не нашла то, что действительно нравится.

– Я пошла работать в торговлю. Мне нравится работать в торговле, меня все устраивает, я не собираюсь ничего менять. Я работаю только с гражданами Польши. Культура, порядок, дисциплина – есть чему поучиться, – делится опытом Ольга.

Поучиться придется, если хотите работать по специальности. Но на это нужно время. Поэтому те, кто хочет вернуться домой, в Украину, преимущественно подстраиваются под обстоятельства.

— Все, что касается сферы коммуникации, юристы бухгалтеры, социологи, пиарщики, маркетологи, конечно, у них будут очень большие проблемы по трудоустройству, — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

В Польше по-прежнему дефицит рабочих рук. Алиция работает в рекрутинговом агентстве в Гданьске. Ищет рабочих для разных компаний. Говорит, что для работодателей вообще не важно, украинец он или поляк. Главное – чтобы был хорошим специалистом.

— Для некоторых сфер, например, строительства или клининга, почти не нужно знание языка. Поэтому у украинца такие же шансы получить эту вакансию, как и у поляка. Но если это работа с людьми, административная или в сфере услуг – то у поляка есть больше шансов, потому что он банально владеет языком, который нужен для этой работы, — говорит Алица.

Польские власти тоже не стоят в стороне. И пытаются разным образом поддержать украинских переселенцев. Предлагают бесплатные курсы польского языка. Они сегодня есть чуть ли не в каждом польском городке. А польским работодателям, которые берут на работу украинцев, дают разнообразные льготы.

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Но искать работу все же нужно осторожно. Чтобы не попасть на крючок мошенников или не стать заложником неприятной ситуации, как это случилось с Анной, приехавшей из Харькова. Она 8 лет работала в Харькове поваром.

Девушка почти сразу же после приезда нашла работу. Казалось бы, все хорошо. Ресторан в центре города, работодатель не требовал даже стажировки.

— Поначалу все было хорошо, все пытались помочь. Но на самом деле с каждым днем ​​на тебя налагалось все больше обязанностей, больше рабочих часов, дней, — вспоминает Анна. — Хуже всего было, когда дошло до выплаты заработной платы. Говорят – зарплаты сегодня не будет. А когда выплатили, то я не досчиталась 600 с лишним злотых. А это половина стоимости аренды жилья.

Теперь девушке, скорее всего, придется искать справедливость в специальной организации, занимающейся защитой трудовых прав. И тут уж как повезет! Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций эксперты советуют соглашаться только на предложения проверенных работодателей. И не обольщаться на зарплаты намного выше, чем те, что есть в среднем на рынке.

— Четко отсеивать все вакансии, которые предлагают посредники и предлагающие их при условии уплаты им каких-либо денег за трудоустройство. Обязательно нужно заключать письменное соглашение о трудоустройстве, это будет или гражданско-правовое соглашение или трудовой договор, — советует президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Поэтому, чтобы не попасться мошенникам, стоит искать только официальную работу. Об этом говорят и сами поляки. Тогда будете иметь и соцгарантии, и зарплату в полном объеме! Так как права работников в таком случае не нарушают.

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