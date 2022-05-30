Робота у Польщі. Які вакансії пропонують українцям

Із початком повномасштабної війни в Україні, у Польщі працевлаштувалося вже понад 100 тис. українців. І це лише офіційні цифри. Але де шукати собі заробіток: за оголошеннями? Чи все ж краще йти на біржу праці? І чи можливо взагалі знайти собі роботу за фахом? І головне – яка при цьому буде зарплата? Давайте розбиратися разом!

Аліна із мамою приїхала до Польщі 2 місяці тому із Миколаївської області. Жінок з однією валізою у руках Варшава зустріла вкрай гостинно. Житло знайшлося швидко. Але далі стало зрозуміло – без роботи тут ніяк.

– Мені з працею було складно, мама знайшла роботу швидше, а я тільки тиждень як працюю, – каже Аліна.

Оплата квартири, продукти, проїзд – на все потрібна копійчина. Але тижні активних пошуків роботи Аліні не давали жодного результату.

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Дівчина зверталася і на біржу праці, і до різних соціальних центрів. Зрештою допомогли волонтери. Вакансія знайшлася, та неабияка, а за фахом! І з досить пристойною зарплатнею!

– Я працюю фотографом у польській компанії, займаюся фотографією та графікою. Компанія займається косметикою. Я для них роблю фотографії та дизайн сайту. Я цього взагалі не очікувала і для мене це щось неймовірне, якась магія, яка тут сталася, – додає Аліна.

Але так щастить далеко не всім. Знайти роботу за фахом у Польщі вдається не багатьом українцям. Тому треба бути готовим змінити звичну професію на більш простішу. Вакансій для переселенців зараз у Польщі багато. Пропозиції переважно – у сфері обслуговування чи торгівлі.

– І в ресторанах є і на будівництві є. І люди готові працювати от зараз і в різних сферах. Ситуація складна і тому люди перекваліфіковуються, бо на щось треба жити. Якщо у людини є бажання – це не проблема навчитися, – каже волонтер Софія.

Та й конкуренція чимала. Саме до Польщі виїхала рекордна кількість українців, понад 2,5 млн.

Наталя із донькою Ганною вже понад 6 років керують в польському Гданську рестораном української кухні. Кажуть, такої кількості охочих до праці ніколи не бачили.

– В день приходять стабільно 2-3 людини, які хочуть працювати, працевлаштуватися у нас в ресторані. На будь-яку ставку, на будь-яку посаду. Просто приходять і кажуть – я з України, я шукаю роботу, – каже Ганна.

Аби хоч якось допомогти землякам жінки взяли на роботу двох новоприбулих українок. Хоча колектив вже був сформований. Нові працівники – це донька і мама з рідного міста власників ресторану, з Миколаєва.

Зарплати запропонували такі ж як і досвідченим працівникам. Саме таким шляхом зараз йдуть і більшість польських роботодавців. Аби підтримати українців, які тікають від війни – одразу пропонують кращі виплати.

– Зарплата варіюється . Може бути від 3,6 до 4-5 тис. злотих. Залежить від здібностей людини особисто, – каже Наталя.

Сума заробітків залежить не лише від здібностей, а й від того, в якому місті шукаєте роботу.

Найбільші зарплати, звісно, у столиці, в Варшаві, а також у Вроцлаві та Кракові. За аналогічну роботу у Лодзі, Познані та Катовицях – платитимуть менше.

Та де б ви її не шукали, запропонована зарплата – це не межа. Заробітки можна збільшити прямо з перших місяців. Навіть вдвічі. Старання працівника і додаткові якості роботодавець не залишає без уваги.

– Наші офіціанти кваліфіковані. Вони володіють не лише польською мовою, вони мають знати англійську мову. Часами вони відповідають туристам, які приїжджають з Німеччини. Офіціанти мають нагороду, чайові. Тому на виході у них та ставка навіть подвійна буде, – розповідає Наталя.

Для пошуку більш кваліфікованої роботи потрібне знання польської мови. Про це як ніхто знає Ольга, яка живе у Польщі уже 6 років.

– Так, я починала зі стандартної роботи без знання мови. Це готель, ресторан. Змивак – це миття посуду. Це в принципі такі професії, з яких починають усі, доки вони не підучать мову, – каже Ольга.

Робота важка, але оплата стабільна і дозволяє прожити. До того ж ті, хто її пропонує йдуть на зустріч своїм працівникам. Виплачують гроші не так як в Україні, раз чи двічі на місяць, а, приміром, щоденно – наприкінці робочого дня чи щотижня.

Ольга поміняла майже з десяток робіт, доки не знайшла те, що насправді подобається.

– Я пішла працювати у торгівлю. Мені подобається працювати в торгівлі, мене все влаштовує, я не збираюся нічого міняти. Я працюю лише з громадянами Польщі. Культура, порядок, дисципліна – є чому повчитися, – ділиться досвідом Ольга.

Повчитися, не виключено, доведеться і якщо хочете працювати за фахом. Але на це потрібен час. Тому ті, хто все ж хоче повернутися додому, в Україну, переважно підлаштовуються під обставини.

– Все, що стосується сфери комунікації, юристи бухгалтери, соціологи , піарники, маркетологи, звісно, що в них будуть дуже великі проблеми по працевлаштуванню, – каже президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

У Польщі, як і раніше дефіцит робочих рук. Аліція працює у рекрутинговій агенції в Гданську. Шукає робітників для різних компаній. Каже – для роботодавців взагалі не важливо, чи він українець, чи він поляк. Головне – аби був хорошим фахівцем.

– Для деяких сфер, наприклад, будівництва чи клінінгу, майже не потрібне знання мови. Тому українець має такі ж шанси отримати цю вакансію, як і поляк. Але якщо це робота з людьми, адміністративна чи у сфері послуг – то тут поляк має більше шансів, бо він банально володіє мовою, що потрібна для цієї роботи, – каже Аліція.

Польська влада теж не стоїть осторонь. І намагається в різний спосіб підтримати українських переселенців. Пропонує безкоштовні курси польської мови. Вони на сьогодні є чи не в кожному польському містечку. А польськім роботодавцям, які беруть на роботу українців дають різноманітні пільги.

Та шукати роботу все ж треба обережно. Аби не потрапити на гачок шахраїв або ж не стати заручником неприємної ситуації, як це сталося із Ганною, яка приїхала із Харкова. Вона 8 років працювала в Харкові кухарем

Дівчина майже одразу після приїзду знайшла роботу. Здавалося б все добре. Ресторан у центрі міста, роботодавець не вимагав навіть стажування.

– Спочатку все було добре, всі намагалися допомогти. Але, насправді, з кожним днем на тебе накладалося дедалі більше обов’язків, більше робочих годин, днів, – згадує Ганна. – Найгірше відбулося, коли дійшло до виплати заробітної плати. Кажуть – зарплати сьогодні не буде. А коли виплатили, то я не дорахувалася 600 з лишком злотих. А це половина вартості оренди житла.

Тепер дівчині, швидше за все, доведеться шукати справедливості у спеціальній організації, що займається захистом трудових прав. І тут вже як пощастить! Аби себе убезпечити від подібних ситуацій експерти радять погоджуватися лише на пропозиції перевірених роботодавців. І не спокушатися на зарплати набагато вищі, ніж ті, що є в середньому на ринку.

– Чітко відсіювати всі вакансії, які пропонують посередники і які пропонують їх за умови сплати їм якихось грошей за працевлаштування. Обов’язково треба укладати письмову угоду про працевлаштування, це буде або цивільно-правова угода або трудовий договір, – радить президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Тож, аби не наразитися на шахраїв, варто шукати лише офіційну роботу. Про це кажуть і самі поляки. Тоді матимете і соцгарантії, і зарплату в повному обсязі! Бо права працівників в такому випадку не порушують.

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