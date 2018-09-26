Робота закордоном: як збираються повертати українців
Багато українців, які не хочуть працювати вдома. А всіма правдами та не правдами виїжджають за кордон. І хоча і працюють там нелегально, і умови праці важкі, але все одно впевненні, що там краще.
В Івано-Франківську кожен шостий чоловік працює у сусідній Польщі. Такою є неофіційна статистика. Тим часом у місті та області катастрофічно бракує робочих рук. Працювати нікому.
Зарплата у Польщі трохи вища, але умови праці гірші.
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Аби зупинити трудову міграцію, сотня підприємців і виробників об’єдналися у єдину в Україні раду роботодавців. Вони впевнені, людей треба заохочувати пільгами і бонусами. Приміром, безвідсотковим кредитом на житло. А ще потрібна державна політика, аби переконати українців – робота на батьківщині допоможе наповнити бюджет, а відтак підвищить рівень життя.
Раніше Факти ICTV писали, що Україна найбільше експортує в ЄС – львівська кава, київська халва, різноманітні напівфабрикати та напої.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!