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Факты / Видео / Украина

Годовщина гибели разведчика Майбороды: каким был и последние кадры героя

8 апреля годовщина гибели разведчика Владимира Майбороды – он служил в батальоне Донбасс, потом менял подразделения, чтобы оставаться на передовой. Год назад Май ушел на задание в селе Зайцево под Горловкой, из которого уже не вернулся.

Спокойно смотреть на оккупацию Донбасса Владимир не мог. Ушел на фронт в батальон Донбасс, потом была 93-я бригада, дальше операции в районе Авдеевки и под Горловкой. Бригады, в которых служил Май, шли на ротации, а его взвод менял подразделения, чтобы оставаться на передовой.

Владимир Майборода погиб в прошлом году 8 апреля на Пасху. Пошел в разведку в районе села Зайцево. Завязался бой, разведчики ликвидировали двух боевиков, но тело командира забрать не смогли. Только через неделю террористы передали его украинской стороне.

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На годовщину смерти героя, на его могилу приехали собратья с передовой и родные. Дочь Мая Дарья говорит, внук по характеру копия дед.

К слову, в Харькове на коленях более тысячи человек прощались с волонтеркой и пулеметчицей Яной Червоной, которая погибла от обстрела российскими оккупантами позиций украинских военных вблизи Попасной.

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