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Факты / Видео / Украина

Тысячи людей прощаются на коленях: похороны Яны Червоной в Харькове

В Харькове на коленях более тысячи человек прощались с волонтеркой и пулеметчицей Яной Червоной, которая погибла от обстрела российскими оккупантами позиций украинских военных вблизи Попасной.

Прямое попадание из запрещенной 152-мм пушки не дало шансов выжить. Старший солдат Яна Червона и ее собрат младший сержант Александр Милютин погибли от рук оккупантов.

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Прощаться с солдатом и волонтеркой пришли более тысячи горожан, собратья, волонтеры, все кто знал лично, и просто дружил в соцсетях.

– Мама всегда была лучшая, только она теперь ангел, навсегда, она всегда с нами, – говорит Вика Червона, дочь погибшей Яны.

Вчера Факты ICTV писали, какой была Яна Червона и ее последние кадры.

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