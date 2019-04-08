Роковини загибелі розвідника Майбороди: яким був та останні кадри героя

8 квітня роковини загибелі розвідника Володимира Майбороди – він служив у батальйоні Донбас, потім змінював підрозділи, щоб лишатися на передовій. Рік тому Май пішов на завдання в селі Зайцеве під Горлівкою, з якого вже не повернувся.

Спокійно дивитись на окупацію Донбасу Володимир не міг. Пішов на фронт у батальйону Донбас, потім була 93-я бригада, далі операції в районі Авдіївки та під Горлівкою. Бригади, в яких служив Май, йшли на ротації, а його взвод змінював підрозділи, аби лишатися на передовій.

Володимир Майборода загинув торік 8 квітня на Великдень. Пішов у розвідку в районі села Зайцеве. Зав’язався бій, розвідники ліквідували двох бойовиків, але тіло командира забрати не змоги. Лише за тиждень терористи передали його українській стороні.

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На роковини смерті героя, на його могилу приїхали побратими з передової та рідні. Дочка Мая Дарина каже, внук за характером копія дід.

До слова, у Харкові на колінах більше тисячі людей прощалися із волонтеркою та кулеметницею Яною Червоною, яка загинула від обстрілу російськими окупантами позицій українських військових поблизу Попасної.

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