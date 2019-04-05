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Факты / Видео / Украина

Территория Авдеевской промзоны: ни одного живого места и постоянный страх

Территория Авдеевской промзоны – это не декорации к фильмам о войне – это реальность. Здесь нет и метра земле, не изуродованного кремлевскими боеприпасами. Вокруг все говорит о том, что останавливаться на месте не желательно.

Военные отмечают, что у боевиков произошла ротация. Это не трудно заметить, ведь дистанция до врага не более сотни метров. Тем более противник сразу вывесил свой флаг батальона Восток. Но провисел он недолго.

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– Заступил на смену, и начались сразу обстрелы. Бой был полтора часа. Сбил я им флаг с гранатомета, – говорит боец ​​ООС.

Напомним, вместо артиллерии боевики часто щекочут нервы из стрелкового оружия. Несколько выстрелов в нашу сторону без ответа не остаются.

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