Роман Лещенко рассказал, как будут проверять покупателей украинской земли

После голосования Верховной Рады за открытие рынка земли, этот вопрос сейчас больше всего беспокоит украинцев. Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко рассказал Фактам ICTV как именно будет работать этот закон.

18 лет правительство ничего не делало а только занималось популистскими лозунгами. Это было лучшим вариантом для предыдущих властных структур, которые только говорили о моратории.

Через оскорбления, унижения и без рассмотрения по существу общество не смогло понять, что вообще рассматривали в Верховной Раде.

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Принятие закона в первом чтении – это только начало. Уже ко второму чтению, как отметил президент в своем видеообращении, народные депутаты Украины внесут свои правки и замечания. А уже на основе консенсуса мы будем принимать компромиссное решение. Но исходя из тех месседжей, которые предоставил президент Украины.

То что Россия скупит все украинские земли – это одна из страшилок для манипуляции перед украинским народом. Украинцев просто пытаются запугать тем, что иностранцы приедут и скупят или вообще вывезут всю украинскую землю.

Президент, исходя из этой ситуации, публично заявил, что земельная реформа пока только для граждан Украины и украинских компаний, чтобы защитить рынок от иностранного субъекта на первоначальном этапе.

А вопрос допуска иностранцев к украинскому рынку земли будет осуществляться исключительно через всеукраинский референдум. Уже украинский народ скажет, нужны ли нам иностранцы, или нет.

Для того чтобы не допустить Россию к украинскому рынку земли будет создан Институт спецконфискации. Это современная ИТ-служба, которая будет осуществлять анализ и допуск по поводу различных владельцев и бенефициаров. Институт будет отслеживать лица с двойным гражданством. Поэтому россиян к рынку земли мы допускать не будем.

Общество всколыхнула позиция, что за 200 тыс. скупят украинскую землю. Чтобы решить проблему с этими слухами мы продолжаем работу в регионах и проводим земельные форумы. Мы должны дать приоритет малому и среднему бизнесу.

Правительство заложило 4,4 млрд грн на программу выкупа украинскими фермерами земельных участков, которые будут реализовываться владельцами земельных паев. В 2021 году такое финансирование будет увеличено.

К августу 2020 года мы планируем заполнить геокадастр актуальными и свежими геоданными. Для этого мы запускаем спутниковые технологии сканирования перерегистрации и анализ всех земельных участков. Наша главная задача, чтобы приоритет рынка земли был именно для украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов от Слуги народа за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

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