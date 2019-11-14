Роман Лещенко розповів, як перевірятимуть покупців української землі

Після голосування Верховної Ради за відкриття ринку землі, це питання нині найбільше непокоїть українців. Уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко розказав Фактам ICTV як саме працюватиме цей закон.

18 років уряд нічого не робив і лише займався популістичними гаслами. Це було найкращим варіантом для попередніх владних структур, які лише говорили про мораторій.

Через образи, приниження та без розгляду по суті суспільство не змогло зрозуміти, що взагалі розглядали у Верховній Раді.

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Прийняття закону в першому читанні – це лише початок. Вже до другого читання, як зазначив президент у своєму відеозверненні, народні депутати України внесуть свої правки та зауваження. А вже на основі консенсусу ми будемо приймати компромісне рішення. Але виходячи з тих меседжів, які надав президент України.

Те що Росія скупить всі українські землі – це одна із страшилок для маніпуляції перед українським народом. Українців просто намагаються залякати тим, що іноземці приїдуть і скуплять або взагалі вивезуть всю українську землю.

Президент, виходячи з цієї ситуації, публічно заявив, що земельна реформа наразі лише для громадян України та українських компаній, щоб захистити ринок від іноземного суб’єкта на первинному етапі.

А питання допуску іноземців до українського ринку землі буде здійснюватися виключно лише через всеукраїнський референдум. Вже український народ скаже, чи потрібні нам іноземці, чи ні.

Для того щоб не допустити Росію до українського ринку землі буде створений Інститут спецконфіскації. Це сучасна ІТ-служба, яка буде здійснювати аналіз і допуск з приводу різних власників та бенефіціарів. Інститут буде відслідковувати осіб з подвійним громадянством. Тож росіян до ринку землі ми допускати не будемо.

Суспільство сколихнула позиція, що за 200 тис. скуплять українську землю. Щоб вирішити проблему з цими чутками ми продовжуємо роботу в регіонах та проводимо земельні форуми. Ми повинні дати пріоритет малому та середньому бізнесу.

Уряд заклав 4,4 млрд грн на програму викупу українськими фермерами земельних ділянок, які будуть реалізовуватись власниками земельних паїв. В 2021 році таке фінансування буде збільшено.

До серпня 2020 року ми плануємо заповнити геокадастр актуальними та свіжими геоданними. Для цього ми запускаємо супутникові технології сканування перереєстрації і аналіз всіх земельних ділянок. Наше головне завдання, щоб пріоритет ринку землі був саме для українців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував депутам від Слуги народу за те, що вони у першому читанні ухвалили законопроєкт про відкриття ринку землі.

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