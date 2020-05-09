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Російські міфи та нові фейки: історики про головні дати, цифри і факти Другої світової

Друга світова чи Велика вітчизняна? Хто і кого переміг у цій страшній війні? Запитання, на які чимало українців, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, і зараз не мають однозначної відповіді.

Значна частина наших громадян досі перебувають під впливом старих радянських, а нині і російських міфів, приховування правди.

Акт капітуляції був підписаний 8 травня 45-го року – в 23:01 хвилині. І саме цей день, навіть у радянській кінохроніці, спершу називали закінченням Другої світової війни в Європі.

Та в Росії через різницю у часі то вже було 9 травня. І це Москва використала, аби відзначати Перемогу не з Європою.

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Утім, на думку істориків, головне – не  різниця у часі,  Кремль утверджував міф про виняткову заслугу Радянського Союзу у перемозі над нацизмом, нівелюючи величезний внесок у крах Гітлера  інших держав.

До речі, провівши у червні 45-го року парад перемоги, Сталін їх заборонив. І вшановувати фронтовиків почали лише через 20 років. Бо ті бачили визволену Європу, бачили інший рівень життя, бачили злочини червоного режиму, і були загрозою для Кремля.

Більше інформації у сюжеті Василь Саф’янюк на каналі YouTube Фактів ICTV.

До слова, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до парку Вічної Слави прийшла ціла делегація з Києво-Печерської Лаври на чолі з митрополитом Онуфрієм.

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