В День победы над нацизмом во Второй мировой войне в парке Вечной Славы возложить цветы пришла целая делегация Киево-Печерской Лавры во главе с митрополитом Онуфрием.

Все монахи были в масках, хоть одели их перед тем, как зайти на территории парка.

Читайте: Маленькими группами: в парк Вечной славы пускают людей для возложения цветов

Это было первое за три недели появление Онуфрия на публике, ведь до этого сообщали о, что митрополит болен коронавирусом.

К слову, всю Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин еще 13 апреля, ведь там коронавирус заболели все священники. Также несколько настоятелей умерли и несколько человек госпитализировали.