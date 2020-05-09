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Факты / Украина

Во главе с Онуфрием: делегация из Лавры пришли в парк Вечной Славы

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне в парке Вечной Славы возложить цветы пришла целая делегация Киево-Печерской Лавры во главе с митрополитом Онуфрием.

Все монахи были в масках, хоть одели их перед тем, как зайти на территории парка.

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Это было первое за три недели появление Онуфрия на публике, ведь до этого сообщали о, что митрополит болен коронавирусом.

К слову, всю Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин еще 13 апреля, ведь там коронавирус заболели все священники. Также несколько настоятелей умерли и несколько человек госпитализировали.

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