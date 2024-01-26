Российского контента стало меньше: Ольга Тыщук рассказала, как РФ зарабатывает на украинцах

Руководитель диджитального агентства Tyshchuk Digital Hub Ольга Тыщук рассказала, как Россия зарабатывает на украинцах и как уменьшить количество российского контента в YouTube.

Как Россия зарабатывает деньги на украинцах

Ольга отметила, что в трендах YouTube постоянно появляются российские видео, которые смотрят на территории Украины. И это действительно проблема, ведь благодаря просмотрам российские авторы контента получают доход.

— Мой совет — подписываться на украинские YouTube-каналы. Когда вы видите в рекомендациях российский контент, ставить под этим видео: Не показывать больше подобный контент. Подавляющее количество вот этих жалоб будет выбрасывать из рекомендаций русскоязычный контент и так же вытеснять российские каналы из нашего пространства. Российского контента стало существенно меньше за два года, но, к сожалению, он продолжает еще прорываться, — сказала Ольга в интервью Вадиму Карпьяку.

По словам Тыщук, нельзя сказать точно, сколько заработают украинские YouTube-каналы, однако известно, что за 1 тыс. просмотров они получают от 50 центов до $1.

Ранее стало известно, что украинцы, которые потребляют российский контент, за год заплатили в бюджет РФ около $5 млн. За эти деньги армия страны-агрессора могла приобрести 10 тыс. FPV-дронов.

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