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Інтернет
Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle

Російського контенту стало менше: Ольга Тищук розповіла, як РФ заробляє на українцях

Керівниця диджитальної агенції Tyshchuk Digital Hub Ольга Тищук розповіла, як Росія заробляє на українцях та як зменшити кількість російського контенту в YouTube.

Як Росія заробляє кошти на українцях

Ольга зазначила, що в трендах YouTube постійно з’являються російські відео, які дивляться на території України. І це дійсно проблема, адже завдяки переглядам російські автори контенту отримують дохід.

– Моя порада – підписуватися на українські YouTube-канали. Коли ви бачите в рекомендаціях російський контент, ставити під цим відео: Не показувати більше подібний контент. Переважна кількість ось цих скарг буде викидати з рекомендацій російськомовний контент і так само витіснятиме російські канали з нашого простору. Російського контенту стало суттєво менше за два роки, але, на жаль, він продовжує ще прориватися, – сказала Ольга в інтерв’ю Вадиму Карп’яку.

За словами Тищук, не можна сказати точно, скільки зароблять українські YouTube-канали, однак відомо, що за 1 тис. переглядів вони отримують від 50 центів до $1.

Раніше стало відомо, що українці, які споживають російський контент, за рік заплатили в бюджет РФ близько $5 млн. За ці гроші армія країни-агресора могла придбати 10 тис. FPV-дронів.

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