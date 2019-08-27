Российский юрист подал в суд на Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов написал заявление на Путина. Тот катался на мотоцикле без шлема в оккупированном Крыму.

Крым Путин посетил 10 августа на байк-шоу скандального мотоклуба Ночные волки.

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В своем заявлении правозащитник пояснил, хозяин Кремля нарушил правила дорожного движения, а они одни для всех.

Госинспекция безопасности дорожного движения оккупированного Севастополя в ответ заявила, что Путину можно кататься на мотоцикле без шлема.

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