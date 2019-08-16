Спецназ РФ потерпел неудачу: как силовики штурмовали открытое окно
Сетью распространяется видео, как российские спецназовцы пытаются прорваться в квартиру.
Трое держат лестницу, один лезет.
Затем пытается ногой открыть открытое окно. Когда это ему не удается, налегает всем туловищем, но окно амортизирует и неудачник падает на головы коллег.
Упорный силовик не сдается, лезет еще раз. Но уже со второй попытки разбивает стекло кувалдой.
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Все это снимают прохожие. За кадром слышен смех, где именно снятое видео и чью квартиру штурмует спецотряд, автор ролика не уточнил.
К слову, в США пассажир самолета из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити оказался единственным на борту.
2019-08-16Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.