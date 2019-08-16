Спецназ РФ потерпел неудачу: как силовики штурмовали открытое окно

Сетью распространяется видео, как российские спецназовцы пытаются прорваться в квартиру.

Трое держат лестницу, один лезет.

Затем пытается ногой открыть открытое окно. Когда это ему не удается, налегает всем туловищем, но окно амортизирует и неудачник падает на головы коллег.

Упорный силовик не сдается, лезет еще раз. Но уже со второй попытки разбивает стекло кувалдой.

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Все это снимают прохожие. За кадром слышен смех, где именно снятое видео и чью квартиру штурмует спецотряд, автор ролика не уточнил.

К слову, в США пассажир самолета из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити оказался единственным на борту.

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