Російський юрист написав заяву на Путіна за їзду на мотоциклі без шолома
Юрист із Владивостока Максим Чихунов написав заяву на Путіна. Бо той катався на мотоциклі без шолома в окупованому Криму.
Туди Путін навідався 10 серпня на байк-шоу скандального мотоклубу Нічні вовки.
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У своїй заяві правозахисник пояснив, господар Кремля порушив правила дорожнього руху, а вони одні для всіх.
Держінспекція безпеки дорожнього руху окупованого Севастополя у відповідь заявила, що Путіну можна кататися на мотоциклі без шолома.
Раніше Факти ICTV писали про спецназ РФ, який зазнав невдачі, коли штурмував відкрите вікно.
2019-08-27
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