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Російський юрист написав заяву на Путіна за їзду на мотоциклі без шолома

Юрист із Владивостока Максим Чихунов написав заяву на Путіна. Бо той катався на мотоциклі без шолома в окупованому Криму.

Туди Путін навідався 10 серпня на байк-шоу скандального мотоклубу Нічні вовки.

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У своїй заяві правозахисник пояснив, господар Кремля порушив правила дорожнього руху, а вони одні для всіх.

Держінспекція безпеки дорожнього руху окупованого Севастополя у відповідь заявила, що Путіну можна кататися на мотоциклі без шолома.

Раніше Факти ICTV писали про спецназ РФ, який зазнав невдачі, коли штурмував відкрите вікно.

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