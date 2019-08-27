Російський юрист написав заяву на Путіна за їзду на мотоциклі без шолома

Юрист із Владивостока Максим Чихунов написав заяву на Путіна. Бо той катався на мотоциклі без шолома в окупованому Криму.

Туди Путін навідався 10 серпня на байк-шоу скандального мотоклубу Нічні вовки.

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У своїй заяві правозахисник пояснив, господар Кремля порушив правила дорожнього руху, а вони одні для всіх.

Держінспекція безпеки дорожнього руху окупованого Севастополя у відповідь заявила, що Путіну можна кататися на мотоциклі без шолома.

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