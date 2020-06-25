Росія готується до вторгнення в Херсонську область – Бен Ходжес

Екс-командувач Збройних сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія може восени вторгнутися в Херсонську область.

На вересень заплановані навчання Кавказ 2020, тож в регіоні буде зосереджена велика кількість військ.

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Ходжес пояснив, що через посуху під приводом гуманітарної кризи росіяни можуть захопити дамбу в Херсоні, щоб відновити водопостачання.

Рішення Києва заблокувати воду генерал вважає правильним, адже Росія незаконно анексувала Крим.

В гуманітарних цілях протягом останніх півроку озвучували ідею відновлення подачі води на окупований півострів на найвищому рівні. Спочатку лідер фракції Слуга Народу Арахамія, а потім прем’єр-міністр Шмигаль.

Проте після бурхливої реакції суспільства і перший і другий від своїх слів відмовилися. Тим паче, що прісної води для населення у Криму вистачає, недостатньо її для забезпечення військових баз.

До анексії 85% потреб Криму у прісній воді забезпечувала Україна. Переважна її частка йшла на аграрний сектор. Але за шість років окупації Росія так і не знайшла альтернативного водопостачання. Більше того, щонайменше втричі збільшила на півострові свій військовий контингент.