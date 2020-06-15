Крымская игра Путина. Даст ли Киев воду на оккупированный полуостров

Политические советники лидеров Нормандии пытаются смазать ржавый механизм Минского процесса. Пока поиск мира ни к чему не приводит.

Пророссийские боевики более сотни раз в неделю обстреливают украинские позиции. Еженедельно получают ранения около 20 наших бойцов. А под Авдеевкой агрессор подорвал автомобиль с украинскими военными.

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Первый заместитель представителя Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Резников вновь заявил, что Украина могла бы выйти из Минских соглашений. Хотя бы потому, что их срок истек и они не являются актом международного права. Но в то время как их переформатировать пока никто не знает.

Три месяца назад возникло неоднозначная предложение, которое привело к громкому скандалу. В начале марта в Минске представителями ОБСЕ, ОРДЛО, украинской и российской сторонами без всякого информирования общества был подписан протокол о создании так называемого консультативного совета, который должен был зафиксировать субъектность сепаратистов.

А саму Россию вывести в статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Обнародовали скандальный документ журналисты. Украинцы отреагировали на подобные инициативы протестами.

После чего Офис Президента от подобной идеи отказался. Зато придумали другую формулу: расширили трехстороннюю контактную группу, включив в нее переселенцев из ОРДЛО.

Ранее эти отдельные районы представляли только назначенные Кремлем так называемые жители Донбасса. Как правило с российским паспортом. Теперь в украинской делегации Луганскую область представляют общественный деятель Вадим Горан и врач Константин Либстер. А Донецкую — известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.

На этой неделе Сергей Гармаш впервые принял участие в заседании ТКГ в Минске. Говорит, что российская сторона и сепаратисты были раздражены появлением проукраинских представителей ОРДЛО, а сепаратисты так называемой ЛНР даже устроили скандал во время видеоконференции.

Москва последовательно пытается любым способом посадить Киев за стол прямых переговоров с сепаратистами. Идея с консультативным советом провалилась, но это не значит, что Путин отказался от своих планов. Поэтому пытаться использовать хитрые эвфемизмы.

На следующий день после заседания стороны должны были открыть контрольно-пропускные пункты в ОРДЛО, которые почти три месяца были закрыты из-за пандемии. Но здесь тоже не сложилось. Квазиреспублики и дальше играют в псевдогосударственную независимость.

Сепаратисты заявили, что будут пропускать людей только по предварительным спискам с последующей самоизоляцией и обсервацией.

В гуманитарных целях в последние полгода озвучивали идею возобновления подачи воды на оккупированный полуостров на высшем уровне. Сначала лидер фракции Слуга Народу Арахамия, а затем премьер-министр Шмыгаль.

Однако после бурной реакции общества и первый и второй от своих слов отказались. Тем более, что пресной воды для населения в Крыму хватает, недостаточно ее для обеспечения военных баз.

До аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украины. Подавляющее ее доля шла на аграрный сектор. Но за шесть лет оккупации Россия так и не нашла альтернативного водоснабжения. Более того, по меньшей мере втрое увеличила на полуострове свой военный контингент.

Поэтому значительно возросли и потребности армейских баз в воде. Сейчас в Крыму засуха, обмелели реки, а орошения на нулевой отметке.

А единственным способом решения проблемы остается северо-крымский канал. Учитывая опасность вторжения со стороны оккупированного полуострова, уже несколько недель украинские военные и правоохранители усиливают охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях.

На фоне неумелой реакции Путина на пандемию, рейтинга, что стремительно снижается, социально-экономических проблем, которые ждут Россию в связи с последствиями коронакризиса и низкие цены на нефть могут побудить российского президента на авантюру в северной Таврии.

Не последнюю роль в тактических шагах по Украине сыграет и грядущий референдум по конституционным изменениям, которые расширяют президентские полномочия и обеспечивают Путину власть вплоть до 2036 года.

Минский процесс по мирному урегулированию ситуации на Донбассе находится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. То есть жизнедеятельность переговоров Украина поддерживает с помощью Германии и Франции. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он отметил, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе украинская сторона руководствуется активной наступательной дипломатией, постоянно предлагает какие-то идеи и инициативы.

Министр объяснил, что использование такого метода — это единственный способ создать такую ​​ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив. Поскольку в таком случае аргументы РФ о якобы саботаже Минска со стороны Украины выглядят абсурдно на фоне активных действий дипломатов.