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Россия может отпустить осенью пленных моряков – Новиков

Пленных украинских моряков Россия может отпустить осенью – прогнозирует адвокат Илья Новиков. Пересматривать дело военнопленных суд начнет в августе.

Но быстрое решение маловероятно – заседания могут продолжаться до ноября.

Напомним, накануне Лефортовский суд на три месяца продлил заключение всем двадцати четырем украинцам, которых Россия незаконно пленила в ноябре прошлого года.

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На заседание прибыли уполномоченная по правам человека и родственники моряков. Продолжение ареста прокомментировал Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он считает, что Путин и Россия используют это, чтобы давить на Зеленского и навредить перед парламентскими выборами.

К слову, обострение спора: МИД о новом аресте пленных моряков.

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