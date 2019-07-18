Продолжение ареста моряков и указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса – это попытка давления Кремля на Владимира Зеленского накануне выборов.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия использует захваченных моряков и предоставление российского гражданства с целью давления на президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, это делается накануне парламентских выборов в Украине, чтобы навредить его предвыборным перспективам.

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Курт Волкер также добавил, что задержание моряков было незаконным с самого начала, поэтому они должны быть освобождены сразу.

Он отметил, что такие попытки давления не сработают в Украине. Ведь у украинцев есть свое мнение касательно выбора.

Напомним, ранее суд в Москве продлил арест 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

Источник: Голос Америки