Росія може відпустити восени полонених моряків – Новіков
Полонених українських моряків Росія може відпустити восени – прогнозує адвокат Ілля Новіков. Переглядати справу військовополонених суд почне у серпні.
Та швидке рішення малоймовірне – засідання можуть тривати до листопада.
Нагадаємо, напередодні Лефортовський суд на три місяці продовжив ув’язнення усім двадцятьом чотирьом українцям, яких Росія незаконно полонила торік у листопаді.
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На засідання прибули уповноважена з прав людини і родичі моряків. Продовження арешту прокоментував Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Він вважає, що Путін і Росія використовують це, аби тиснути на Зеленського і нашкодити перед парламентськими виборами.
До слова, загострення суперечки: МЗС про новий арешт полонених моряків.