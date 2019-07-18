Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Росія може відпустити восени полонених моряків – Новіков

Полонених українських моряків Росія може відпустити восени – прогнозує адвокат Ілля Новіков. Переглядати справу військовополонених суд почне у серпні.

Та швидке рішення малоймовірне – засідання можуть тривати до листопада.

Нагадаємо, напередодні Лефортовський суд на три місяці продовжив ув’язнення усім двадцятьом чотирьом українцям, яких Росія незаконно полонила торік у листопаді.

Читайте: Росія використовує захоплених моряків з метою тиску на Зеленського – Волкер

На засідання прибули уповноважена з прав людини і родичі моряків. Продовження арешту прокоментував Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Він вважає, що Путін і Росія використовують це, аби тиснути на Зеленського і нашкодити перед парламентськими виборами.

До слова, загострення суперечки: МЗС про новий арешт полонених моряків.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Європарламент вимагає від РФ негайно звільнити українських моряків
Вперше в Україні людина із синдромом Дауна здобула вищу освіту – історія Богдана Кравчука
Росія використовує захоплених моряків з метою тиску на Зеленського – Волкер
Загострення суперечки: МЗС про новий арешт полонених моряків
Звільнення українських моряків: Денісова запропонувала варіант
Суд РФ продовжив арешт 24 українським морякам
РФ і Україна не ведуть переговори про обмін українських моряків – Пєсков
Фінляндія звинуватила Росію у порушенні повітряного простору

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка