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Росія стягує на Донбас зброю та військових інструкторів – можливі провокації

На передову російські найманці завозяться приховано у цивільних автомобілях нові партії зброї та боєприпасів. Водночас українська розвідка заявляє про прибуття до лав окупантів груп російських інструкторів, кадрових військових федерації, для навчання особового складу. Тож найближчим часом не виключається збільшення кількості провокацій з боку бойовиків.

Морпіхи постійно спостерігають рух противника та готуються до ймовірних атак. Розслаблятися на позиціях ніколи.

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Українські армійці розповідають, уже кілька днів спостерігають збільшення кількості прольотів безпілотників та активізацію роботи диверсійних груп.

До слова, 29 травня минуло рівно п’ять років відколи російські терористи збили гелікоптер Нацгвардії на чолі з генерал-майором Сергієм Кульчицьким на Сході України. Загалом тоді загинуло 12 людей.

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