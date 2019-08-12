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Россия признала – под Северодвинском взорвался ядерный реактор

В России похоронили пятерых погибших специалистов ядерного центра Росатома, погибших в результате взрыва на военном полигоне недалеко от города Северодвинск.

Только 12 августа российские власти признали, что на воздух взлетел малогабаритный ядерный реактор, который является частью двигателя объекта военного назначения.

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При этом испытания какого именно оружия происходило неизвестно. Иностранные специалисты подозревают, что испытывали баллистическую ракету Буревесник, о которой говорил Путин. Ею хозяин Кремля угрожал США.

В Росатом также подтвердили, что после взрыва, в Северодвинске, что находится в 30 км от места трагедии, произошел скачек радиации.

О росте уровня излучения в последние дни сообщали местные жители, однако власти до сих пор молчали.

Напомним, журналисты опознали полицейского, избившего женщину на митинге в Москве.

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