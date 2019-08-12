Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Политика

Журналисты опознали полицейского, избившего женщину на митинге в Москве

В России не утихает скандал после субботних митингов.

Журналисты издания База попросили главное управление МВД Москвы проверить полицейского Сергея Цыплакова на причастность к избиению активистки на митинге.

Читайте: Протесты в России и мировая борьба за права: будут ли они иметь результаты

Дарью Сосновскую ударили в живот, хотя она не сопротивлялась. Девушка сделала замечание полицейским, которые задерживали человека с инвалидностью, после чего ей заломили руки за спину. Когда у одного из полицейских упала дубинка, тот ударил женщину в живот.

Сосновская написала заявление о преступлении. Правозащитная группа Агора объявила вознаграждение за имя этого полицейского – эквивалент почти 40 тысяч гривен.

В субботу в Москве состоялась крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. Собрались около 50 тысяч человек. Между тем российские власти анонсировала день шашлыка в центре Москвы во время очередной ходы за честные выборы 17 августа.

Напомним, во время протестов в Москве и других городах России задержаны 352 человека, среди них 10 детей.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Протесты в России и мировая борьба за права: будут ли они иметь результаты
Взрыв под Архангелськом: в Росатоме признались в испытании нового специзделия
Протесты в Москве и других городах России: задержаны 352 человека, среди них 10 детей
В Москве и Петербурге массово задерживают протестующих
Митинг за свободные выборы в Москве: на улицы вышли 50 тыс. россиян
На протест в Москве пришли российские знаменитости
С выстрелами и погоней: на Харьковщине задержали контрабандистов
Протесты в Москве: на акцию вышли тысячи людей

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка