Журналисты опознали полицейского, избившего женщину на митинге в Москве

В России не утихает скандал после субботних митингов.

Журналисты издания База попросили главное управление МВД Москвы проверить полицейского Сергея Цыплакова на причастность к избиению активистки на митинге.

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Дарью Сосновскую ударили в живот, хотя она не сопротивлялась. Девушка сделала замечание полицейским, которые задерживали человека с инвалидностью, после чего ей заломили руки за спину. Когда у одного из полицейских упала дубинка, тот ударил женщину в живот.

Сосновская написала заявление о преступлении. Правозащитная группа Агора объявила вознаграждение за имя этого полицейского – эквивалент почти 40 тысяч гривен.

В субботу в Москве состоялась крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. Собрались около 50 тысяч человек. Между тем российские власти анонсировала день шашлыка в центре Москвы во время очередной ходы за честные выборы 17 августа.

Напомним, во время протестов в Москве и других городах России задержаны 352 человека, среди них 10 детей.

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