Росія визнала – біля Сєверодвінська вибухнув ядерний реактор

У Росії поховали п’ятьох загиблих спеціалістів ядерного центру Росатома, які загинули внаслідок вибуху на військовому полігоні неподалік міста Сєверодвінськ.

Лише 12 серпня російська влада визнала, що у повітря злетів малогабаритний ядерний реактор, який є частиною двигуна об’єкта військового призначення.

Читайте: З захистом від ядерного удару: на Донбасі виявили нову техніку РФ

При цьому випробування якої саме зброї відбувалося невідомо. Іноземні фахівці підозрюють, що випробовували балістичну ракету Буревеснік, про яку говорив Путін. Нею господар Кремля погрожував США.

У Росатом також підвередили, що після вибуху, в Сєверодвінську, що знаходиться в 30 км від місця трагедії, стався скачок радіації.

Про зростання рівня випромінення останніми днями повідомляли тамтешні мешканці, однак влада до сьогодні мовчала.

Нагадаємо, журналісти опізнали поліцейського, який побив жінку на мітингу в Москві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.