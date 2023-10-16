Росіяни закидають позиції ЗСУ гарматним м’ясом: історія бійця, який пройшов крізь пекло

Вінничанин Роман на псевдо Якір у деталях пам’ятає, як зустрів повномасштабне вторгнення росіян. Та боротися з ворогом він почав ще у 2014 році, коли із друзями започаткував волонтерський фонд допомоги військовим. У лютому 2022 його зброєю вже стали дрони.

– Займались обороною Києва, їздили на Бахмут. Наша бригада їздить на східний напрямок, тож ми безпосередньо працювали в Бахмуті, ми злітали, коригували роботу артилерії, щоб ефективно знищити ворога, – пригадує командир взводу безпілотників 120 бригади Якір.

Саме бої за Бахмут, згадує Якір, були найважчими. Найважливіше було вберегти особовий склад і вчасно вирахувати ворога.

– У Бахмуті ми працювали саме по піхоті, йшла навала піхоти. Як кажуть, м’ясом закидали, використовували сценарій Жукова. Росія далеко не пішла, хоча непогано розвинулася в плані технологій, – зазначив командир взводу безпілотників 120 бригади Якір.

Роман розповідає, що окупанти вже теж непогано навчились вираховувати наші позиції. Часто доводилось забирати дрони з поля бою під щільним ворожим вогнем. Якір, який уже за другий рік війни розуміється в усіх видах безпілотників, каже, що багато дронів не буває. Бо вони є запорукою влучності та безпеки нашого особового складу.

Окрім бойових виїздів Роман ще й має учнів – він навчає новобранців керувати БпЛА. Бо знає: досвідчений аеророзвідник на полі бою – це смерть ворогам та їхній техніці.

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