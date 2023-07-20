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Россияне заполонили дороги из Крыма в РФ: как это мешает ВС РФ отражать наступление ВСУ

С временно оккупированного Крымского полуострова продолжают массово бежать россияне после взрывов на Керченском мосту. Пробки из машин с российскими номерами кое-где достигают десятков километров. Все это сопровождается критикой Кремля даже со стороны российских блоггеров и военкоров. Однако пропаганда говорит, что ситуация под контролем.

Открытие реверсного движения не уменьшило пробок на мосту. Представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов призвал “в целях безопасности” выбирать альтернативный сухопутный маршрут через так называемые “новые регионы”, забыв вспомнить, что они находятся в зоне боевых действий и возможного поражения украинской артиллерии.

Захваченные в прошлом году территории на юге Украины не справляются с таким количеством российских автомобилей. В Мариуполе заблокировано движение на полгорода, и ситуация продолжает ухудшаться. В сторону Мелитополя уже образовалась пробка протяженностью более 5 км. У Керченского моста туристы ночуют в машинах.

Несмотря на заверения пропаганды, что подрыв моста не повлиял на ситуацию на полуострове, по данным Google Maps, пробка из бегущих из Крыма автомобилей россиян измеряется десятками километров. На оккупированных объездных дорогах в Запорожской и Донецкой областях зафиксировано колоссальное количество аварий, – говорится в отчете американского Института изучения войны.

Все это сказывается на снабжении боеприпасами и передвижении российской техники. Соответственно, это создает новые проблемы для окупантов во время украинского контрнаступления, – отмечают аналитики Института изучения войны. Для того, чтобы частично разгрузить участок трассы, россияне принялись снижать меры безопасности через контрольно-пропускные пункты. В то же время, пресс-секретарь Путина Песков наоборот заявляет о разработке российским правительством мер безопасности, которые должны будут якобы повысить безопасность моста через Керченский пролив.

Война в Украине, Керченский мост, Крым, Сергей Аксенов
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