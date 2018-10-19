Рослякова использовали как ширму: эксперты о теракте в Керчи

Сегодня в Керчи прощаются с погибшими во время стрельбы в политехническом колледже.

Центр перекрыли, потому что тысячи людей пришли и отдают последний долг жестоко убитым.

В то же время российские СМИ начинают раскручивать версию о том, что к массовому убийству причастна Украина. Будто бы нападающий несколько раз ездил в Украину перед преступлением. В то же время на странице 18-летнего стрелка много информации, которая свидетельствует, что он был сторонником “ЛНР” и “ДНР” и имел абсолютно антиукраинские настроения.

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Независимые эксперты предполагают, что Рослякова использовали как ширму, чтобы прикрыть операцию, совершенную российскими спецслужбами, чтобы отвлечь народ от социального напряжения, или чтобы устроить террор против крымских татар на оккупированном полуострове.

В Крыму продолжается трехдневный траур.

К слову, траур по погибшим объявили и в Тернопольской области.

Опубликовано Октябрь, 19 в 20:36



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