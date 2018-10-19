Рослякова використали як ширму: експерти про теракт у Керчі

Сьогодні в Керчі прощаються із загиблими під час стрілянини в політехнічному коледжі.

Центр міста перекрили, бо тисячі людей прийшли і віддають останню шану жорстоко вбитим.

Водночас російські ЗМІ починають розкручувати версію про те, що до масового вбивства причетна Україна. Начеб-то нападник кілька разів їздив в Україну перед злочином. Водночас на сторінці 18-річного стрільця багато інформації, яка свідчить, що він був прихильником “ЛНР” та “ДНР” і мав абсолютно антиукраїнські настрої.

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Незалежні експерти припускають, що Рослякова використали як ширму, щоб прикрити операцію, скоєну російськими спецслужбами, аби відволікти народ від соціальної напруги, або щоб влаштувати терор проти кримських татар на окупованому півострові.

У Криму триває триденна жалоба.

До слова, траур за загиблими оголосили і у Тернопільській області.

Опубліковано Жовтень, 19 в 20:36



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