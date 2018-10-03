Ротация боевиков: враг забрасывает бойцов ООС гранатами

Обострилась ситуация возле Авдеевской промзоны. Там у боевиков прошла ротация. Они каждую ночь закидают позиции украинских военных гранатами. За ночь армейцы насчитали таких сотню.

Говорят, раньше станковые гранатометы враг так часто не применял.

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Наши военные копают новые траншеи, делают блиндажи. Каждый пехотинец знает, чем лучше укрепиться, тем больше шансов выжить.

К слову, на Авдеевской промзоне расстояние между украинскими опорными пунктами и враждебными позициями очень мала. И украинские военные продолжают уменьшать расстояние в 30 м.

Опубликовано Октябрь, 03 в 10:30



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