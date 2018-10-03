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Ротація бойовиків: ворог закидає бійців ООС гранатами

Загострилася ситуація біля Авдіївської промзони. Там у бойовиків пройшла ротація. Вони щоночі закидають позиції українських військових гранатами. За ніч армійці нарахували таких сотню.

Кажуть, раніше станкові гранатомети ворог так часто не застосовував.

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Наші військові копають нові траншеї, роблять бліндажі. Кожен піхотинець знає, що краще укріпитися, то більше шансів вижити.

До слова, на Авдіївській промзоні відстань між українськими опорними пунктами та ворожими позиціями дуже мала. І українські військові продовжують зменшувати відстань у 30 м.

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