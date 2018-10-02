Ситуация на передовой: маскировочная операция боевиков под залпы гранатометов

На Авдеевский промзоне расстояние между украинскими опорными пунктами и враждебными позициями очень мала. И украинские военные продолжают уменьшать расстояние в 30 м.

Армейцы активно укрепляются. Ежедневно копают новые траншеи, пока погода позволяет. Чем глубже зарыться в землю, тем больше шансов выжить. Российские оккупанты все чаще используют гранатометы.

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Обкатать – на сленге этого подразделения значит дать адекватный ответ на вражеские провокации и заставить противника замолчать.

Украинские армейцы постоянно наблюдают за российскими оккупантами. Вот видно, как едет машина в сторону вражеских позиций. Она может везти или людей, или подвозить боеприпасы. За лето изменился и вид траншей и опорников. Пользуясь густой зеленью, кремлевские наемники оборудовали новые позиции и огневые точки.

К слову, ООС: враг совершил огневой налет на Водяное, без потерь.

Опубликовано Октябрь, 02 в 20:06



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