Расчехлили минометы и противотанковые гранатометы – обострение на Светлодарской дуге

Возросло количество обстрелов и на Светлодарской дуге. Впервые за несколько дней по защитникам этого направления российские оккупанты били из тяжелых минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями.

Минометный огонь ночью здесь почти не утихал. В районе Светлодарской дуги российские оккупанты активизировались.

Несколько дней здесь продолжалось условное затишье. Если можно назвать этим словом обстрелы из пулеметов и гранатометов, которые могут длиться минуты или часы.

Конкретные россияне стояли напротив и перед этим. Об этом свидетельствуют российские боеприпасы. Их прилетает на позиции украинских военных достаточно.

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Наши армейцы заметили интересную закономерность. Подразделения даже одной бригады оккупантов ведут себя совсем иначе. На этот раз ротацию заметили за эскалацией боев. А разведка сообщила, кто именно вошел.

Бьют кремлевские наемники из ручного противотанкового гранатомета. Этот выстрел попал прямо в блиндаж. Прочное, добротно укрепленное сооружение, выдержала. Поэтому наши армейцы не раз убедились: что лучше окопанных, тем больше шансов выжить. Тем более что снаряд упал прямо над кроватью одного из военных.

Причем, чтобы увеличить дальность стрельбы, кремлевские наемники прибегли к манипуляциям.

К слову, на полигоне в Херсонской области подорвался военный.

Опубликовано Октябрь, 01 в 19:47



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