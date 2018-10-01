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Розчохлили міномети та протитанкові гранатомети – загострення на Світлодарській дузі

Зросла кількість обстрілів і на Світлодарській дузі. Уперше за кілька днів по оборонцях цього напрямку російські окупанти гатили з важких мінометів калібру 120 мм, заборонених Мінськими домовленостями.

Мінометний вогонь цієї ночі тут майже не вщухав. У районі Світлодарської дуги російські окупанти активізувалися.

Кілька днів тут тривало умовне затишшя. Якщо можна назвати цим словом обстріли з кулеметів та гранатометів, які можуть тривати хвилини чи години.

Конкретні росіяни стояли напроти і перед цим. Про це свідчать російські боєприпаси. Їх прилітає на позиції українських військових достатньо.

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Наші армійці зауважили цікаву закономірність. Підрозділи навіть однієї бригади окупантів поводяться зовсім інакше. Цього разу ротацію зауважили за ескалацією боїв. А розвідка повідомила, хто саме зайшов.

Б’ють кремлівські найманці із ручного протитанкового гранатомета. Цей вистріл потрапив просто в бліндаж. Міцна, добротно укріплена споруда, витримала. Тож наші армійці вкотре переконалися: що краще окопаний, то більше шансів вижити. Тим більше, що снаряд упав просто над ліжком одного з військових.

Причому, аби збільшити дальність стрільби, кремлівські найманці вдалися до  маніпуляцій.

До слова, на полігоні у Херсонській області підірвався військовий.

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