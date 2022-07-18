Раздача повесток в экзотических местах: где можно получить и законно ли это

В Украине продолжают обсуждать историю об одессите, который нахамил украиноязычному продавцу. И поэтому получил вызов на службу в ВСУ. Хотя сам герой скандала извинился и заверил, что готов защищать Украину. Но среди армейцев такое наказание повлекло за собой оживленное обсуждение. Ведь призыв — не наказание.

Уполномоченный по защите прав языка не берется оценивать, правильно ли такое решение, однако мужчина нарушил 30 статью языкового закона. Правда, вопрос повесток в документе никак не указан.

Перевоспитывать хамов нужно. Однако в рядах ВСУ точно должны быть только патриоты, готовые защищать Украину, говорят на передовой.

Впрочем, в Оперативном командовании Юг подчеркивают: повестка — это еще не армия.

Сначала проверят, стоит ли человек на учете, какое у него здоровье и семейное положение. С момента полномасштабного вторжения каждый военнообязанный должен сам это сделать. Но многие повестки проигнорировали.

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