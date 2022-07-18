Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Раздача повесток в экзотических местах: где можно получить и законно ли это

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

В Украине продолжают обсуждать историю об одессите, который нахамил украиноязычному продавцу. И поэтому получил вызов на службу в ВСУ. Хотя сам герой скандала извинился и заверил, что готов защищать Украину. Но среди армейцев такое наказание повлекло за собой оживленное обсуждение. Ведь призыв — не наказание.

Уполномоченный по защите прав языка не берется оценивать, правильно ли такое решение, однако мужчина нарушил 30 статью языкового закона. Правда, вопрос повесток в документе никак не указан.

Перевоспитывать хамов нужно. Однако в рядах ВСУ точно должны быть только патриоты, готовые защищать Украину, говорят на передовой.

Впрочем, в Оперативном командовании Юг подчеркивают: повестка — это еще не армия.

Сначала проверят, стоит ли человек на учете, какое у него здоровье и семейное положение. С момента полномасштабного вторжения каждый военнообязанный должен сам это сделать. Но многие повестки проигнорировали.

Читайте
Полная глупость: Резников о вручении повесток в качестве наказания

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Карта боевых действий на 18.07.2022 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18.07.2022 – ситуация на фронте
ВСУ свели на нет попытки оккупантов штурмовать Каменку и Угледар в Донецкой области
ВСУ свели на нет попытки оккупантов штурмовать Каменку и Угледар в Донецкой области
Украинские военные имеют “определенные достижения” на юге Украины — ОК Юг
Украинские военные имеют “определенные достижения” на юге Украины — ОК Юг
”Вечеринка удалась”: ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Алчевске
”Вечеринка удалась”: ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Алчевске
Карта боевых действий на 17.07.2022 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 17.07.2022 – ситуация на фронте
Бьют по технике, которую сами оставили: россияне снова бомбили Змеиный
Бьют по технике, которую сами оставили: россияне снова бомбили Змеиный
ВСУ уничтожили 160 оккупантов и семь танков: потери РФ на 17 июля
ВСУ уничтожили 160 оккупантов и семь танков: потери РФ на 17 июля
Удары HIMARS могли снизить активность артиллерии РФ – аналитики
Удары HIMARS могли снизить активность артиллерии РФ – аналитики
Знайшли помилку в тексті?
Помилка