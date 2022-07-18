Роздача повісток у екзотичних місцях: де можна отримати та чи законно це

В Україні продовжують обговорювати історію про одесита, який нахамив українськомовному продавцю. І через це отримав виклик на службу до ЗСУ. Хоча сам герой скандалу перепросив і запевнив, що готовий захищати Батьківщину. Та серед армійців така кара спричинила жваве обговорення. Адже призов — не є покаранням.

Уповноважений із захисту прав мови не береться оцінювати, чи правильне таке рішення, однак, чоловік таки порушив 30 статтю мовного закону. Щоправда, питання повісток у документі ніяк не зазначене.

Перевиховувати хамів треба. Однак у лавах ЗСУ точно мають бути лише патріоти, готові захищати Україну, кажуть на передовій.

Втім в Оперативному командуванні Південь наголошують: повістка – це ще не армія.

Спочатку перевірять, чи стоїть людина на обліку, яке в неї здоров’я та сімейний стан. З моменту повномасштабного вторгнення кожен військовозобов’язаний мав сам це зробити. Та багато хто повістки проігнорував.

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