Розмовляють і ліплять вареники: диво-роботи на техновиставці в Японії

Розумні машини зі штучним інтелектом дедалі частіше замінюють людину. Яким буде вже наступний рік – важко уявити, зважаючи на таку різноманітність винаходів на найбільшій в Азії виставці передових технологій Сітек.

Ольга одна із 30-ти студентів-айтішників із України, яким вдалося відвідати виставку в Токіо. Завдяки своїм соціальним ІТ-проектам вони перемогли у конкурсі програміст фонду Бориса Колеснікова. В Японії, аби вдосконалити свої винаходи та перейняти досвід світових лідерів.

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Людина може керувати одразу 5-ма роботами. В майбутньому – сотнями. Уже нині розумною машиною можна управляти, перебуваючи в іншому місті чи навіть країні.

Поїздка українських студентів до Токіо стала призом конкурсу не випадково. Адже саме столицю Японії часто називають містом майбутнього. Тут вже тестують безпілотні таксі.

Наші студенти їдуть звідси зі своїми потаємними бажаннями – уже найближчим часом технологічно наблизити Україну до Японії.

До слова, салон краси та роботоклас – сучасні села Черкащини.

Опубліковано Жовтень, 22 в 20:15



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