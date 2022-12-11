Расстреливали, не открывая камер! Бывший заключенный СИЗО в Херсоне об ужасах оккупации

Бывший узник следственного изолятора в Херсоне Андрей Гришин рассказал, какой невыносимой была российская оккупация. Из-за захвата российской армией тюрьмы он отсидел в следственном изоляторе на полгода больше его срока.

Андрей Гришин вспоминает российскую оккупацию, как сплошной ужас:

— Зашли оккупанты в СИЗО, начали кричать, чтобы все лежали, потом бросили три гранаты в коридор. Проходят с автоматами мимо осужденного, тот выглянул в окно камеры и крикнул Слава Украине. Они даже не заходили в “хату”, через решетку его застрелили.

Годовой срок наказания Андрея Гришина истек еще летом, но он побоялся просить об освобождении, потому что его тюрьма с мая уже была в оккупации. Рассказывает – российские солдаты его избивали, даже несмотря на то, что он старался не привлекать внимание.

— Крикнешь слово, например, тебя придут, забьют 4 человека дубинками, бросят на яму. Каждый день смена ходит, идут тебя избивать. Они заходят все пьяные. Это настолько было сурово, — рассказывает Гришин.

Некоторые заключенные умерли, поскольку после жестоких избиений им не оказывали медицинскую помощь.

Гришин говорит, что пытался сидеть тихо. Ждал, пока придет наша украинская власть и освободит город от оккупации.

И когда ВСУ уже были рядом, россияне бросились бежать. Убегая, взорвали херсонскую телебашню, расположенную рядом с тюрьмой. Взрывная волна вышибла стекла в тюрьме, а на здание чудом не упала сама 200-метровая конструкция. После этого заключенные начали разбегаться. В общей сложности сбежали около 450 заключенных.

– Я услышал крики. Зэки ходят, открывают друг другу камеры. Говорили, что нет солдат, нас кинули. Видел, что пылал штаб оккупантов, всюду была паника. Все заключенные один за другим убегали и спасались, рассказывает бывший заключенный.

После освобождения Херсона около 200 заключенных сами вернулись в следственный изолятор.

Среди заключенных, по словам Гришина, преобладали проукраинские настроения. Однако, несмотря на это, россияне насильственно депортировали более 1 500 человек из мест лишения свободы в Херсонской области.

По данным российских оппозиционных СМИ, во время бегства из Херсонской области оккупанты вывезли заключенных в 10 колоний, расположенных на территории России. Правозащитники предполагают, что их хотят завербовать как пушечное мясо в частную военную кампанию Вагнера.

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