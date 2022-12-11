Розстрілювали, не відкриваючи камер! Колишній в’язень СІЗО у Херсоні про жахіття окупації

Колишній в’язень слідчого ізолятора у Херсоні Андрій Гришин розповів, якою нестерпною була російська окупація. Через захоплення російськими армійцями в’язниці він відсидів у слідчому ізоляторі на пів року більше, ніж мав за своїм терміном.

Андрій Гришин згадує російську окупацію як суцільний жах:

– Зайшли окупанти у СІЗО, почали кричати, щоби всі лежали, потім кинули три гранати в коридор. Проходять з автоматами повз засудженого, він визирнув у вікно камери та крикнув Слава Україні. Вони навіть не заходили в “хату”, через ґрати його застрелили.

Річний термін покарання Андрія Гришина закінчився ще влітку, але він побоявся просити про звільнення, бо його в’язниця від травня вже була в окупації. Розповідає – російські солдати його били навіть попри те, що він намагався не привертати увагу:

– Крикнеш слово, наприклад, тебе прийдуть, заб’ють 4 людини кийками, кинуть на яму. Щодня зміна ходить, ідуть тебе бити. Вони заходять усі п’яні. Це було настільки суворо, – розповідає Андрій Гришин.

Деякі в’язні померли, бо після жорстоких побиттів їм не надавали медичної допомоги.

Гришин каже, що намагався сидіти тихо. Бо чекав, поки прийде наша українська влада та визволить місто від окупації.

Коли ЗСУ вже були зовсім поруч, росіяни кинулися тікати. Тікаючи, підірвали херсонську телевежу, розташовану поруч з в’язницею. Вибухова хвиля повибивала шибки у тюрмі, а на будівлю дивом не впала сама 200-метрова конструкція. Після цього ув’язнені почали розбігатися. Загалом втекли близько 450 в’язнів.

– Я почув крики. Зеки ходять, відкривають один одному камери. Казали, що нема вояк, нас покинули. Бачив, що палав штаб окупантів, всюди була паніка. Усі в’язні один за одним тікали та рятувалися – каже Гришин.

Після звільнення Херсона близько 200 ув’язнених самі повернулися до слідчого ізолятора, звідки втекли.

Серед в’язнів, за словами Гришина, переважали проукраїнські настрої. Однак попри це, росіяни насильно депортували понад 1 500 осіб із місць позбавлення волі на Херсонщині, підрахували в Пенітенціарній службі України.

За даними російських опозиційних ЗМІ, під час втечі з Херсонської області окупанти вивезли в’язнів до 10 колоній на території Росії. Правозахисники припускають, що їх хочуть завербувати як гарматне м’ясо до приватної військової кампанії Вагнера.

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