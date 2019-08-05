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Розумне освітлення та перевірка повітря. У Києві з’явилась надсучасна вулиця

Безпека і комфорт – це те, заради чого нині працюють інновації. І якщо європейські міста вже можна сміливо назвати розумними й адаптованими під потреби будь-який людей – то в українських, зокрема у столиці, така культура лише починає впроваджуватись. Нещодавно у столиці відкрили першу розумну вулицю.

Чи нормальне повітря – за вісьмома показниками аналізує і вирішує пристрій. На вигляд як невеличка коробка, насправді – це повноцінна лабораторія з десятками датчиків усередині.

Тут комфортно і людям з інвалідністю завдяки пандусам, і власникам електрокарів, бо є кілька станцій для швидкої підзарядки, і велосипедистам: для них є два пункти велопрокату і місце, де безпечно та зручно їздити.

Розумне освітлення – регулює яскравість залежно від погоди та пори доби. І знижує витрати на електрику майже вдвічі. Не витрачають зовсім нічого на підзарядку смартфонів. Біля кожної з лавок – сонячна панель.

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Там є тривожні кнопки, які, крім смарт-вулиці, почали встановлювати і в парках столиці. Вони обладнані камерами та мікрофонами.

А ще на вулиці встановили одразу 12 камер спостереження. Дані з них, як і з камер по всьому місту, бачать та аналізують у міському ситуаційному центрі.

Камери впізнають обличчя та автомобільні номери. А ще вміють визначати завантаженість доріг та пішохідні потоки. До речі, майже всі інновації на вулиці – вітчизняні.

Поки розумною зробили лише 100 метрів однієї вулиці. У масштабах столиці, а тим паче країни, це крапля в морі. Та навіть це обійшлося у 25 млн гривень. Гроші – приватного забудовника. В КМДА сподіваються, що цей приклад надихне й інших інвесторів. І в майбутньому вже відпрацьовані технології втілять у життя в більших масштабах.

До слова, фільми, лекції та виставки: у миколаївському Будинку офіцерів відкрили арт-майданчик.

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