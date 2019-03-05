Незаконное повышение цены на газ в 2016: суд удовлетворил иск Тимошенко

Большой победой людей назвала кандидат в президенты Юлия Тимошенко решение Окружного админсуда Киева, который удовлетворил ее иск к правительству и признал незаконность повышения цен на газ для населения в 2016 году.

Находясь на Хмельнитчине, лидер Батькивщины заверила, что новая власть сразу после выборов снизит цены на газ минимум вдвое.

По словам представителя Тимошенко в суде, Алексея Кучеренко, экономически обоснованной ценой за газ является 3,55 грн за 1 кубометр газа, а не 8,55 грн, как установлено сегодня. Поэтому решение Кабмина, которое действовало 2,5 года, привело к убыткам населения.

А если тарифы 2016 года были необоснованными, то и все дальнейшие повышения цены на газ необоснованные. В любой европейской стране правительство после такого решения суда немедленно перечислило бы тарифы.

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Однако в Кабмине не согласны с решением Киевского окружного админсуда. Говорят, Фемида отменила постановление, которое будто бы потеряло силу. И в октябре прошлого года правительство приняло новый документ с новыми тарифами. Но даже несмотря на это, Кабмин будет подавать апелляцию.

Напомним, Кабмин уменьшил норму потребления газа для украинцев без счетчиков до 3,28 кубометра на человека.

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