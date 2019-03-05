Незаконне підвищення ціни на газ у 2016: суд задовольнив позов Тимошенко
Великою перемогою людей назвала кандидат у президенти Юлія Тимошенко рішення Окружного адмінсуду Києва, що задовольнив її позов до уряду і визнав незаконність підвищення цін на газ для населення у 2016 році.
Перебуваючи на Хмельниччині, лідерка Батьківщини запевнила, що нова влада одразу після виборів знизить ціни на газ щонайменше вдвічі.
За словами представника Тимошенко в суді, Олексія Кучеренка, економічно обґрунтованою ціною за газ є 3,55 грн за 1 кубометр газу, а не 8,55 грн, як встановлено сьогодні. Тож рішення Кабміну, що діяло 2,5 роки, призвело до збитків населення.
А якщо тарифи 2016 року були необґрунтованими, то і всі подальші підвищення ціни на газ необґрунтовані. У будь-якій європейській країні уряд після такого рішення суду негайно перерахував би тарифи.
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Однак у Кабміні не погоджуються із рішенням Київського окружного адмінсуду. Кажуть, Феміда скасувала постанову, яка начебто втратила чинність. І торік у жовтні уряд ухвалив новий документ з новими тарифами. Та навіть попри це, кабмін подаватиме апеляцію.
Нагадаємо, Кабмін зменшив норму споживання газу для українців без лічильників до 3,28 кубометра на людину.