Руины, нет крыши и окон – в какие условия возвращаются люди после взрывов в Ичне

На Черниговщине в села вокруг арсенала, который взрывался на прошлой недели – уже возвращаются люди.

У многих разрушены дома – нет окон, крыши. Говорят, комиссия все осмотрела – но пока они не получили никакой помощи. Люди боятся, что не успеют до холодов. Между тем на складе до сих пор слышно одиночные взрывы.

На въезде села до сих пор полиция, скорая, саперы и военные. Пропускают только в Августовку. Далее до самой воинской части запрещено.

Вере Павловне 82, ее мебель уцелела, но выбиты все окна, разбит балкон. А вместо замка – доска.

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Справиться с бедой местным помогают военные.

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Опубликовано Октябрь, 17 в 19:38



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