Руїни, нема даху і вікон – в які умови повертаються люди після вибухів в Ічні

На Чернігівщині до сел навколо арсеналу, що вибухав минулого тижня – вже повертаються люди.

У багатьох зруйновані будинки – десь немає вікон, десь даху. Кажуть, комісія все оглянула – але поки вони не отримали жодної допомоги. Люди бояться, що не встигнуть до холодів. Тим часом на складі і досі чути поодинокі вибухи.

На в’їзді села досі поліція, швидка, сапери та військові. Пропускають лише до Августівки. Далі до самої військової частини заборонено.

Вірі Павлівні 82, її меблі вціліли, але вибиті всі вікна, потрощений балкон. А замість замка – дошка.

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Упоратися з бідою місцевим допомагають військові.

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Опубліковано Жовтень, 17 в 19:38



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