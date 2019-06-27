Риболовля, відпочинок і дегустації: як працює туристичний кластер Горбогори

За 20 км від Львова 33 місцевих фермери організували туристичний кластер, аби розвивати свій агробізнес, а також територію, де вони працюють. Приваблюють туристів власною оригінальною продукцією та екскурсіями на свої господарства.

До прикладу, на рибній фермі відкрили готель та влаштовують рибні дегустації. На равликовій фермі пригощають екзотичними делікатесами. Ще на одну ферму заманюють крафтовими сирами, які оцінили по всій Україні.

Ідея створити кластер Горбогори неподалік Львова спала на думку Антону Мільчевичу ще на початку 2014 року під час служби в АТО. Після повернення з війни Антон Мільчевич зустрівся з місцевими фермерами і заручився їхньою підтримкою у створені потужного та прогресивного туристичного об’єднання.

Читайте: Місцями зйомок Чорнобиля: у Києві розроблять маршрут для туристів

На сьогодні на підприємстві працюють майже 200 місцевих мешканців. У 32 ставках вирощують шість видів риби: амурського сазана, судака, сома, щуку, коропа та осетра. Туристи можуть і порибалити і скуштувати свіжої рибки. Подбали і про ночівлю – на території облаштували великий готельний комплекс.

Горбогорівці роблять ставку на власну продукцію. Планують розробити два велосипедні маршрути, організувати дегустаційні тури, катання на плотах і конях. І вже залучили з ЄС 24 млн грн.

Учасниками кластеру є 33 господарства та фізичні особи Пустомитівського району. Умовою участі є сплата внесків: вступного 500 та річного 5 тис. грн. А далі – кругова порука і максимальна підтримка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Херсонщині відкрився новий туристичний об’єкт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.