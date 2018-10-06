Риють окопи, укріплюють бліндажі – ситуація на Донбасі зараз

Україну на Донбасі нині боронять зовсім молоді хлопці, комусь щойно виповнилось 20, комусь 23, а хтось у 26 почувається вже досвідченим воїном.

Ситуація на передовій залишається напруженою, але контрольованою нашими армійцями. Українські військові кажуть, у ворога весь час проходять ротації. А також російським окупантам продовжує надходити зброя.

Нині російські окупанти дедалі глибше зариваються в землю – риють окопи, укріплюють бліндажі. А ще підтягають техніку.

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Авдіївська промзона – вже кілька років щодня у фронтових зведеннях. Тут і нині гаряче. Російські окупанти б’ють із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Активізувалися ворожі снайпери.

До слова, наші військові копають нові траншеї, роблять бліндажі. Кожен піхотинець знає, що краще укріпитися, то більше шансів вижити.

Опубліковано Жовтень, 06 в 19:46



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