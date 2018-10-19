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Салон краси та роботоклас – сучасні села Черкащини

Опорна школа з інтерактивними дошками, комп’ютерами і власним роботокласом, своє підприємство з виробництва брекетів, якими тут обігрівають соціальні заклади Степанецької громади.

А ще салон краси, тренажери, дитячі майданчики і амбітні плани мати власний міні-завод з виробництва асфальту. Все це селам вдалося лише за дев’ять місяців після об’єднання.

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В єдину громаду об’єдналися 17 населених пунктів, це більше п’яти тисяч жителів. До злиття бюджет громади був трохи більше 9 мільйонів. Нині зріс до понад 80 мільйонів.

Нагадаємо, на Волині горять торфовища. Вогонь пошкодив десятки гектарів трави та лісу. Займання нині гасять на території 7 гектарів у Маневицькому районі.

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