Один на один с врагом! История супругов, выживших в оккупации в Николаевской области

Небольшое село в Николаевской области. Дороги к нему почти нет. Вокруг – разбитая техника оккупантов, а поля усеяны снарядами.

До полномасштабной войны в деревне было около двухсот жителей. Люди держали маленькие фермерские хозяйства. Теперь в селе полная тишина. В огородах остатки несобранного урожая. У домов лежат неразорванные мины, которые саперы покрасили в голубой цвет.

Андрей вместе с другом Сергеем вернулся в родительский дом, чтобы вывезти хоть какую-то уцелевшую технику в соседнее село.

У семьи Андрея было свое фермерское хозяйство. Все, что осталось от хозяйства после прихода оккупантов — это руины. А дом семьи Андрея полностью разбит, в нем не уцелело ни одной комнаты.

Родители Андрея долгое время были в оккупации. В начале полномасштабной войны не успели уехать. Во время обстрелов прятались в подвале. Но однажды и туда залетел вражеский снаряд. Он чудом не разорвался, и все люди уцелели.

Владимир вместе со своей женой – единственные, кто остался в этом селе. Не уехали из-за хозяйства, которое не могли покинуть. О пережитых временах оккупации вспоминают с ужасом:

— За водой ходили в 3 ночи, к колодцу и то уже в последнее время нельзя было пройти, здесь бомбили и днем, и ночью, — рассказывает Владимир.

Нина рассказала об обустроенных укрытиях, которые оккупанты вырыли прямо в ее комнате. И такие окопы захватчиков есть чуть ли не в каждом доме в селе.

О супругах здесь не забывают. Волонтеры вместе с военными привозят им продукты, лекарства и даже солнечную панель и пауэрбанки.

Семья такой помощи радуется. Сейчас старики даже не загадывают, когда будут наводить порядок и начнут отстраиваться после российского нашествия.

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