Санкции России против Украины могут вылезти РФ боком – реакция ЕС и мировых СМИ

Мировые медиа раскритиковали Россию за введение санкций против Украины. Американский News Week пишет: это решение свидетельствует, что Москва совершенно не планирует устанавливать перемирие с Киевом и заявления Кремля – ​​пустой звук.

А журналисты New York Times считают, что санкции могут вылезти России боком. Ведь Запад может отреагировать на них и ввести новые ограничения против самой Москвы. Издание называет такой шаг Кремля скорее показухой, ведь они не затронули ни одну украинскую важную отрасль. В частности, транзит российского газа через украинскую ГТС и московские поставки для украинской ядерной энергетики.

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Евросоюз российские санкции против Украины называет необоснованными и советует избегать шагов, которые обостряют ситуацию на Донбассе.

Напомним, накануне Россия ввела ограничения против 68 предприятий и 322 человек. В списке: металлургические, газо- добывающие и страховые компании, ближайшее окружение президента, министры, депутаты, топ политики и вся медиагруппа StarLightMedia, куда входят Новый канал, СТБ и ICTV. Кстати, мы единственный медиахолдинг, который попал под санкции Кремля.

К слову, Факты ICTV сообщали, что эксперт назвал цель российских санкций.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 21:57



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