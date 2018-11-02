Санкції Росії проти України можуть вилізти РФ боком – реакція ЄС і світових ЗМІ

Світові медіа розкритикували Росію через запровадження санкцій проти України. Американський News Week пише: це рішення свідчить, що Москва абсолютно не планує встановлювати перемир’я з Києвом і всі заяви Кремля – порожній звук.

А журналісти New York Times вважають, що санкції можуть вилізти Росії боком. Адже Захід може відреагувати на них і запровадити нові обмеження проти самої Москви. Видання називає такий крок Кремля радше показухою, адже вони не зачепили жодну українську важливу галузь. Зокрема, транзит російського газу через українську ГТС і московські поставки для української ядерної енергетики.

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Євросоюз російські санкції проти України називає необґрунтованими і закликає уникати кроків, які загострюють ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні Росія запровадила обмеження проти 68 підприємств і 322 людей. У списку: металургійні, газо-видобувні та страхові компанії, найближче оточення президента, міністри, депутати, топ політики і вся медіагрупа StarLightMedia, куди входять Новий канал, СТБ і ICTV. До речі, ми єдиний медіахолдинг, який потрапив під санкції Кремля.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що експерт назвав мету російських санкцій.

Опубліковано Листопад, 02 в 21:57



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